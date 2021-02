vor 32 Min.

Unbekannter stiehlt Parfüm im Wert von mehr als 200 Euro in Vöhringen

In einem Drogeriegeschäft in Vöhringen hat am Samstag ein Ladendieb Beute gemacht. Die Polizei Illertissen veröffentlicht eine Täterbeschreibung.

Die Polizei Illertissen sucht Zeugen eines Ladendiebstahls, der am Samstagnachmittag in einem Drogeriegeschäft in der Industriestraße in Vöhringen gemeldet wurde. Wie aus den ersten Ermittlungen bekannt wurde, betrat eine männliche Person gegen 15.30 Uhr das Ladengeschäft und hielt sich im weiteren Verlauf in der dortigen Parfümabteilung auf.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Illertissen zu melden

Kurze Zeit später verließ der männliche Täter dem Polizeibericht zufolge plötzlich das Ladengeschäft, löste beim Verlassen die Diebstahlwarnanlage aus und entfernte sich in unbekannte Richtung. Nach bisherigem Ermittlungsstand beläuft sich der Beuteschaden auf mehr als 200 Euro.

Der männliche Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 1,80 Meter groß, ungefähr 25 Jahre alt, südländisches Aussehen. Der Unbekannte trug eine schwarz-weiße Jacke und führte zusätzlich einen dunklen Rucksack mit sich. Mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Illertissen unter der Rufnummer 07303/96510 zu melden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen