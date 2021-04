Unfall auf der A7: Auto prallt bei Dettingen gegen die Leitplanke

Auf nasser Fahrbahn kommt ein Auto auf der A7 bei Dettingen ins Schleudern. Der Schaden ist hoch, der Verursacherin drohen ein Bußgeld und ein Punkt.

Ein Unfall mit hohem Sachschaden hat sich am frühen Montagabend auf der Autobahn A7 bei Dettingen an der Iller ereignet. Eine 50 Jahre alte Autofahrerin war nach Angaben der Autobahnpolizei Memmingen mit ihrem Wagen in nördlicher Richtung auf dem linken Fahrstreifen unterwegs, um ein anderes Auto zu überholen. Beim Einscheren nach rechts kam sie wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und rutschte gegen die rechte Leitplanke.

Die Frau blieb glücklicherweise unverletzt, ihr Auto war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an Pkw und Leitplanke beläuft sich laut Polizeibericht auf insgesamt 18.000 Euro. Die Unfallverursacherin muss mit einem Bußgeld und einem Punkt in der Verkehrssünderdatei rechnen.

Am Montagvormittag streifte auf der A7 bei Dettingen an der Iller ein Lastwagen einen anderen Sattelzug

Bereits am Montagvormittag kamen sich auf der A7 bei Dettingen zwei Lastwagen in die Quere. Ein 49-jähriger Mann befuhr mit seinem Sattelzug die Autobahn in Richtung Füssen. Kurz nach der Anschlussstelle Dettingen, so teilt die Polizei mit, habe er ein anderes Fahrzeug überholen wollen und sei dazu nach links auf die Überholspur ausgeschert. Dort fuhr bereits ein anderer Sattelzug. Der 49-Jährige vertraute aber offenbar darauf, dass ihn der andere Lkw-Fahrer nach links einscheren lassen würde. Dabei irrte sich der Mann jedoch, und es kam zu einer leichten Streifkollision. Verletzt wurde dabei niemand, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Gegen den 49 Jahre alten Lkw-Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. (AZ)

