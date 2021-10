Polizei stoppt Autofahrer, der Kokain genommen haben soll

Bei einer Kontrolle in Unterroth hat es ein Autofahrer mit der Polizei zu tun bekommen. Er saß mutmaßlich berauscht am Steuer.

Die Polizei Illertissen hat am frühen Montagmorgen einen 27-jährigen Autofahrer in der Oberrother Straße in Unterroth kontrolliert, der mutmaßlich unter dem Einfluss von Drogen am Steuer saß. Der Mann räumte laut Bericht auf Vorhalt den Konsum von Kokain vor einigen Tagen ein. Ein Schnelltest reagierte entsprechend positiv auf Kokain, aber auch auf Amphetamine.

Der Autofahrer in Unterroth musste einen Drogentest machen

Zur Beweissicherung ordneten die Beamten eine Blutentnahme an und unterbanden die Weiterfahrt. Sollte die Untersuchung den Verdacht bestätigen, erwarten den 27-Jährigen ein Bußgeld und Fahrverbot. (AZ)