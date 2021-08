Drogen am Steuer: Polizei greift in Unterroth und Vöhringen ein

Zwei Männer, zweimal dasselbe Problem: Beide fuhren unter Drogeneinfluss mit ihrem Auto. Der eine in Vöhringen, der andere in Unterroth. Die Polizei stoppte sie.

Gleich zweimal hat die Illertisser Polizei am vergangenen Wochenende Autofahrer angehalten, die unter Drogeneinfluss am Steuer saßen. Laut Angaben der Beamten stoppte eine Streifenbesatzung in der Hauptstraße in Unterroth einen 20-jährigen Mann mit seinem Auto. Im Rahmen der Verkehrskontrolle, die in der Nacht zum Montag durchgeführt wurde, stellten die Beamten bei dem Mann schnell drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Auf Nachfrage räumte der 20-Jährige ein, einen Joint geraucht zu haben, woraufhin die Polizisten eine Blutprobe veranlassten.

Auch in Vöhringen ist ein Mann unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Das gleiche Bild in Vöhringen: In der Illerzeller Straße hat eine Streifenbesatzung am Sonntagnachmittag einen 36-jährigen Mann, der ebenfalls mit seinem Auto unterwegs war, kontrolliert. Nachdem die Beamten bei ihm drogentypische Ausfallerscheinungen feststellten, führten sie einen Drogentest durch. Dieser fiel positiv aus. Daraufhin ordneten die Beamten eine Blutentnahme an. (AZ)

Lesen Sie dazu auch