Verstöße während des Lockdowns: Polizei zieht erstes Fazit

Seit fünf Tagen gelten wegen der Corona-Pandemie bundesweit strengere Regeln. Die Illertisser Polizei zeigt vier junge Insassen eines Autos an.

Seit Montag gelten deutschlandweit und damit auch im Schutzbereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West neue Regelungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Nach den ersten fünf Tagen zieht das Präsidium ein erstes Zwischenfazit und informiert über getroffene Maßnahmen in seinem Zuständigkeitsbereich. In diesem Zusammenhang steht im Polizeibericht auch ein Fall aus dem Raum Illertissen.

Seit Montag bis Freitagmorgen wurden im Bereich des Polizeipräsidiums insgesamt gut 1700 Kontrollen durchgeführt, wie das Polizeipräsidium in Kempten mitteilt. Dabei wurden insgesamt 150 Verstöße festgestellt, wovon etwa 55 Prozent geahndet wurden. Ein Großteil der Kontrollen umfasste die Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum mit knapp 430 Kontrollen. Etwa 330 Personen wurden hinsichtlich des Tragens von Mund-Nasen-Bedeckung an öffentlichen Plätzen kontrolliert. Hierbei wurden knapp 70 Verstöße festgestellt. Es erfolgten 26 Ahndungen der Verstöße.

Allein 300 Kontrollen zur Maskenpflicht

Weiterhin wurden 300 Kontrollen hinsichtlich der Tragepflicht von Mund-Nasen-Bedeckungen im öffentlichen Personennahverkehr sowie knapp 250 Kontrollen diesbezüglich in Ladengeschäften durchgeführt. Die Kontrollen von Kontaktbeschränkungen im privaten Raum stellten nach Angaben der Polizei die Ausnahme dar. Etwa 50 solcher Kontrollen wurden vorgenommen, dabei wurden sieben Verstöße festgestellt.

In Bereich der Polizeiinspektion Illertissen überprüften Beamten am Dienstag ein Auto, in dem vier Personen aus verschiedenen Haushalten saßen. Keiner der jungen Insassen im Alter von 17 bis 20 Jahren trug dabei eine Mund-Nasen-Bedeckung. Die Folge waren vier Anzeigen nach dem Bayerischen Infektionsschutzgesetz.

Bußgelder für Beherbungsbetriebe in Günzburg

Am Mittwoch unterzog die Polizeiinspektion Günzburg zwei Beherbergungsbetriebe in Günzburg aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung einer Kontrolle. Teilweise trug das Personal in den dortigen Betrieben keine Mund-Nasen-Bedeckung. Außerdem wurden Personen aus mehr als zwei Hausständen in einem Zimmer untergebracht. Über die Höhe des Bußgelds wird in diesen Fällen das Landratsamt Günzburg entscheiden.

Im Rahmen einer Versammlung von etwa 15 Personen in Memmingen am Dienstagabend stellten Polizisten Verstöße gegen die Maskenpflicht fest. Der Großteil der Versammlungsteilnehmer hielt sich laut Polizeibericht zwar an die geltenden Regeln. Zwei Personen trugen allerdings keinen Mundschutz, weshalb sie nun mit einer Bußgeldanzeige rechnen müssen.

Zusammenfassend stellt das Polizeipräsidium fest, dass die neuen Regelungen in der Bevölkerung größtenteils bekannt sind und die Bürgerinnen und Bürger auf deren Einhaltung achten. Wo die Regeln nicht eingehalten wurden, sei erst der kommunikative und appellative Ansatz zum Tragen gekommen. Wo auch die Ermahnungen keine Wirkung zeigten, verhängten die Beamtinnen und Beamten Verwarnungsgelder oder erstatteten entsprechende Anzeigen. (az)

