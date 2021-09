Ärger am Mariensteig: So sieht ein Mountainbiker den Konflikt im Wald

Plus Am schlechten Zustand des Wanderwegs seien besonders die Radfahrenden schuld, bemängelten Wanderer. Ein Mountainbiker antwortet jetzt auf die Vorwürfe.

Wandern auf dem Mariensteig bei Kellmünz ist derzeit kein reines Vergnügen - darauf haben Leserinnen und Leser die Redaktion zuletzt aufmerksam gemacht. Einige machen dafür die Fahrzeuge von Waldarbeitern verantwortlich - andere kritisieren besonders Personen mit Mountainbikes, welche die Strecke nutzen.