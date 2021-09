Betrunkener 69-Jähriger beleidigt Polizisten in Vöhringen

Der Rettungsdienst fordert wegen eines Mannes, der als aggressiv gilt, in Vöhringen Unterstützung der Polizei an. Vor Ort werden die Beamten sofort beschimpft.

Eine Streife der Polizei Illertissen ist am Dienstagabend zu einem alkoholisierten, hilflosen Mann in die Wielandstraße in Vöhringen gerufen worden. Dem Polizeibericht zufolge war der amtsbekannte 69-Jährige in der jüngsten Vergangenheit bereits mehrfach diesbezüglich aufgefallen, er gilt als aggressiv. Deshalb forderte der ursprünglich zu dem Einsatz gerufene Rettungsdienst die Unterstützung der Polizei an.

Deeskalerierendes Einschreiten der Polizei zeigt bei dem Einsatz in Vöhringen Wirkung

Als die Beamten eintrafen, wurden sie unvermittelt von dem Mann beschimpft. Es fielen diverse Beleidigungen, wie die Polizei weiter mitteilt. Das deeskalierende Einschreiten der Polizisten zeigte Wirkung: Die Einsatzkräfte konnten den 69-Jährigen schließlich beruhigen. Nach einer kurzen medizinischen Untersuchung durfte der Betrunkene den Heimweg antreten. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Beleidigung. (AZ)

