Junge Musiker aus Ulm begeistern das Publikum in Vöhringen

Plus Mit einem hohen Anspruch viel Liebe zur Musik haben sich Studenten zum Jungen Orchester-Kollektiv Ulm zusammengeschlossen. Ihr Auftritt in Vöhringen überzeugt.

Seine Affinität zur Musik beschrieb einst der Moderator der legendären TV-Hitparade Dieter Thomas Heck so: "Musik ist das, was beim einen aus dem Kopf und dem Nächsten ins Herz geht." Wie wahr, denn das Herz ging den Zuhörern beim Konzert des Jungen Orchester-Kollektivs Ulm auf, das im Wolfgang-Eychmüller-Haus eine Art Premiere bot.