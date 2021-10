Vöhringen

vor 48 Min.

Neues Kunstwerk vor der evangelischen Kirche in Vöhringen ist fast fertig

Bei der Firma Stölzle in Altenstadt wird der Text der Zehn Gebote in Granit gemeißelt. Das Kunstwerk vor der Martin-Luther-Kirche in Vöhringen wird am Reformationstag eingeweiht.

Plus Der Platz vor der Vöhringer Martin-Luther-Kirche wird umgestaltet. Ein zentrales Element ist ein neues Kunstwerk, das am 31. Oktober eingeweiht wird.

Von Franziska Wolfinger

Irgendwann in ihrem Leben mussten die meisten von uns die Zehn Gebote sicher einmal auswendig lernen. Ob das Wissen aus dem Religions- oder Konfirmandenunterricht noch sitzt, kann man bald an einem neuen Kunstwerk vor der evangelischen Kirche in Vöhringen prüfen: Auf zehn Stelen werden die Gebote inklusive Martin Luthers Erläuterungen aus dem kleinen Katechismus dargestellt. Eingeweiht wird das Kunstwerk am Reformationstag, also am 31. Oktober, der heuer praktischerweise auf einen Sonntag fällt. Die Vorstellung der Stelen findet im Rahmen des Gottesdienstes statt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen