Vöhringen

06:30 Uhr

Rotary-Clubs aus der Region unterstützen gebeutelte Kunstschaffende

Plus Der Rotary Club Illertissen-Iller-Günz veranstaltet in Vöhringen einen Benefizabend zugunsten von Künstlern. Per Livestream kann jeder dabei sein.

Von Ursula Katharina Balken

Es dürfte wohl keinen Lebensbereich geben, der in den vergangenen Monaten nicht von der Corona-Pandemie beeinträchtigt wurde. Getroffen hat es besonders das kulturelle Leben. Theater und Museen blieben geschlossen, jede Art kultureller Aktivität lag brach. Freischaffende Künstler - viele hatten bereits feste Engagements in der Tasche - standen von heute auf morgen vor dem Nichts. Mitleidsbekundungen gab es zwar viele, aber wo blieben die Taten? Die Weißenhorner Ärztin Dr. Annemarie Keller, derzeit amtierende Präsidentin des Rotary Clubs Illertissen-Iller-Günz und kulturell vielseitig interessiert, hatte eine Idee, wie man notleidenden Künstlerinnen und Künstlern aus der Region unter die Arme greifen könnte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen