Wendemanöver führt zu Unfall auf Tankstellengelände in Vöhringen

Ein Rentner fährt mit seinem Auto an einer Tankstelle in Vöhringen rückwärts. Dabei übersieht er ein anderes Fahrzeug und prallt mit seinem Wagen dagegen.

Auf 1500 Euro beziffert die Polizei den Gesamtschaden, der am Freitagnachmittag bei einem Unfall auf dem Gelände einer Tankstelle an der Rudolf-Diesel-Straße in Vöhringen entstanden ist. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 81-jähriger Rentner gegen 14.15 Uhr mit seinem Auto an einer Zapfsäule rückwärts, um zu wenden. Bei diesem Manöver übersah er jedoch das Auto einer 27-jährigen Frau an der westlichen Ausfahrt. Der Rentner fuhr mit seinem Wagen gegen die linke Seite des anderen Autos. (AZ)

Lesen Sie dazu auch