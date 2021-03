15:17 Uhr

Vorfahrt missachtet: Autos stoßen in Dietenheim zusammen

In Dietenheim hat es am Wochenende gekracht.

Ein Unfall hat sich am Sonntag in Dietenheim ereignet. Der dadurch entstandene Schaden: ungefähr 11.000 Euro.

Zwei Autos sind am Sonntag in Dietenheim zusammengestoßen. Die Polizei nennt die Missachtung der Vorfahrtsregel als Grund für den Unfall. Demnach fuhr gegen 15.15 Uhr ein Mann in einem BMW in der Haslachstraße. An der Einmündung zur Zollbergstraße wollte der Fahrer nach links abbiegen. Dort war ein Opel unterwegs. Der 43-Jährige achtete nicht auf dessen Vorfahrt. Die Autos krachten ineinander. Der Opel war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 11.000 Euro. (AZ)

