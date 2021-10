Junge Frau missachtet Vorfahrt: Zwei Autos stoßen in Weißenhorn zusammen

Auf 9000 Euro beziffert die Polizei den Schaden, der am Mittwochabend bei einer Kollision im Industriegebiet in Weißenhorn entstanden ist.

Ein Vorfahrtsverstoß hat im Industriegebiet in Weißenhorn zu einem Unfall geführt, bei dem ein Sachschaden in Hohe von etwa 9000 Euro entstanden ist. Zwei Autos sind dabei am Mittwochabend an der Kreuzung Benzstraße/Daimlerstraße zusammengestoßen.

Beide Autos mussten nach dem Unfall in Weißenhorn abgeschleppt werden

Den Unfallhergang schildert die Polizei so: Gegen 17.15 Uhr wollte eine 18 Jahre alte Autofahrerin von der Benzstraße kommend die Daimlerstraße überqueren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 27-jährigen Autofahrers, der auf der Daimlerstraße in Richtung Norden fuhr und nach links in die Benzstraße abbiegen wollte. Die 18-Jährige stieß mit der linken Vorderseite ihres Wagens gegen die Seite des abbiegenden Fahrzeugs. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (AZ)

