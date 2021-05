Weißenhorn

vor 46 Min.

"Löwen" wird verkauft: In Weißenhorn ist die Hotelbranche in Bewegung

Plus Viele Menschen bedauern, dass die Familie Ländle das Hotel zum Löwen in Weißenhorn aufgibt. Unterdessen kündigt ein anderer Unternehmer eine Neueröffnung an.

Von Jens Noll

Die Betroffenheit in Weißenhorn ist groß. Viele Menschen bedauern, dass die Familie Ländle den Geschäftsbetrieb aufgibt und das Hotel zum Löwen in der Altstadt verkauft. Unklar ist, wie es mit dem Haus weitergeht. Dafür soll an anderer Stelle in der Stadt bald ein neues Hotel aufmachen. Und dessen Betreiber berichtet im Gespräch mit unserer Zeitung, selbst über einen Kauf des "Löwen" nachgedacht zu haben.

Themen folgen