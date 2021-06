Weißenhorn/Neu-Ulm

vor 22 Min.

Prozess um Hundeattacke in Weißenhorn: Welcher Halter haftet?

Plus Ein Hund wird von einem deutlich größeren Artgenossen in Weißenhorn schwer verletzt. Die Eltern der Besitzerin schildern, wie sie den Angriff erlebt haben.

Von Jens Noll

Auch am zweiten Verhandlungstag im Prozess um eine Hundeattacke in Weißenhorn haben sich die beiden Parteien vor dem Amtsgericht Neu-Ulm nicht auf eine gütliche Einigung verständigen können. Die Klägerin, deren Hund durch den Biss eines anderen Tieres lebensgefährlich verletzt worden war, will die Behandlungskosten erstattet haben. Der Beklagte wiederum spricht von einem gezielten Angriff auf seine Hunde, die sich lediglich verteidigen wollten.

