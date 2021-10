Lastwagen kippt in Oberhausen um: Durchfahrtsstraße gesperrt

In der Ortsmitte von Oberhausen ist ein mit Mais beladener Sattelzug umgekippt. Die Feuerwehr muss ausgelaufenen Kraftstoff binden.

Ein Unfall mit einem Lastwagen hat am Freitagnachmittag die Feuerwehren Weißenhorn und Oberhausen beschäftigt. Mitten in Oberhausen ist ein Sattelzug umgekippt, der 15 Tonnen gehäckselten Silomais geladen hatte. Das Fahrzeug kam aus Richtung Wallenhausen, als es in der Von-Katzbeck-Straße aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts kippte. Der Lastwagen blieb auf der Seite liegen, ein Teil der Ladung ergoss sich in die Einfahrt des ehemaligen Pfarrhofs.

Lkw-Unfall in Oberhausen (Stadt Weißenhorn) Video: Wilhelm Schmid

Der Lastwagen kippte in einer Linkskurve mitten in Oberhausen um

Dem Fahrer des Sattelzugs gelang es, aus dem Führerhaus auszusteigen. Er blieb unverletzt. Die Feuerwehren Weißenhorn und Oberhausen mussten zunächst ausgelaufenen Dieselkraftstoff binden, weil bei dem Unfall offensichtlich der Tank des Lastwagens beschädigt worden war. Die Einsatzkräfte konnten noch rechtzeitig verhindern, dass Diesel in den nächstgelegen Kanalschacht floss. Noch etwa 200 Liter Kraftstoff befanden sich im Tank, diese wurden abgepumpt. Ein Schaden für die Umwelt entstand somit nicht. Über die Höhe des Schadens am Lkw liegen derzeit noch keine Informationen vor.

12 Bilder LKW mit 15 Tonnen kippt um Foto: Wilhelm Schmid

Das Transportunternehmen organisierte Radlader und Lastwagen, in die das Häckselgut umgeladen wurde. Diese Arbeiten zogen sich bis in den frühen Abend hin. Dabei stand schon ein Abschleppunternehmen bereit, um den umgekippten Lkw wieder aufzurichten. Die Durchgangsstraße in Oberhausen war wegen des Unfalls und der anschließenden Bergungsarbeiten vorübergehend gesperrt, der Verkehr wurde aber von der Feuerwehr innerörtlich umgeleitet. (jsn, wis)

