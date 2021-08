Bauarbeiten: Staatsstraße ist zwischen Hegelhofen und Attenhofen gesperrt

Im Norden von Hegelhofen entsteht eine Abbiegespur in das neue Baugebiet Unterfeld. Autofahrerinnen und Autofahrer müssen weite Umwege in Kauf nehmen.

Es ist schon eine Weile her, dass die Stadt Weißenhorn und das Landratsamt Neu-Ulm die Sperrung angekündigt haben. Nun sind die Arbeiten in vollem Gange und wer auf gewohntem Weg von Hegelhofen nach Attenhofen fahren will, kommt nicht weit. Für eine Woche, bis voraussichtlich Dienstag, 7. September, ist die Staatsstraße 2020 zwischen den beiden Ortsteilen wegen einer Baustelle blockiert.

Die Polizei stoppt Autofahrer, die einen Schleichweg nehmen wollen

Grund für die Sperrung ist der Bau einer Abbiegespur von der Günzburger Straße in das künftige Baugebiet Unterfeld im Norden von Hegelhofen. Den ein oder anderen hat die Baustelle am Dienstag offenbar überrascht, eine alternative Route zu finden war nicht einfach, wie ein Leser unserer Zeitung aus Pfaffenhofen berichtet. Beim Versuch, einen Schleichweg vorbei an der Engelhardmühle in Attenhofen und der Kläranlage zu nehmen, seien einige Verkehrsteilnehmer von der Polizei angehalten und zurückgeschickt worden.

Die offizielle Umleitung ist recht weitläufig: Auf dem Weg von Weißenhorn nach Pfaffenhofen und umgekehrt wird der motorisierte Verkehr, nach Angaben des Landratsamts, über die Ulmer Straße nach Wullenstetten und von dort über Hittistetten, Holzschwang und Hirbishofen nach Pfaffenhofen gelenkt. Eine andere Möglichkeit ist der Umweg von Pfaffenhofen über Beuren, Niederhausen und Oberhausen nach Weißenhorn und umgekehrt. (jsn)

