Wie ein paar Keramikscherben in Vöhringen den Hausbau verzögern

Plus Eine junge Familie will in Vöhringen bauen. Doch bevor die Bagger anrücken, sind Archäologen am Werk – zum Ärger der Familie. Denn die muss die Rechnung selbst bezahlen.

Die Bodenplatte für das Fertighaus ist gelegt. Marion Lipple ist froh, dass es jetzt weitergehen kann und das neue Eigenheim auf dem Grundstück ihres Vaters in Vöhringen Form annimmt. Noch wohnt sie mit ihrem Mann und ihrem Sohn in Illertissen. Die junge Familie will bauen, doch ein paar Keramikscherben hatten den Hausbau verzögert und die Kosten in die Höhe getrieben.

Im April 2018 begannen die Planungen, im Sommer reichte die Familie eine Bauvoranfrage bei der Stadt ein. Alles lief nach Plan – bis sie ein Schreiben des Landratsamts erreichte mit dem Hinweis, dass das Grundstück an der Lindenstraße innerhalb eines ausgewiesenen Bodendenkmals liegt. „Ich hatte keine Ahnung, was da auf uns zukommt“, sagt Lipple. Nach mehreren Telefonaten mit Stadt, Landratsamt und Landesamt für Denkmalpflege stand fest: es darf nicht einfach gebaggert werden, sondern ein spezielles Aushubunternehmen und eine Grabungsfirma mit Archäologen muss her. Denn im Boden könnten antike Funde und Spuren einer frühen Siedlung schlummern.

Neun Tage waren die Archäologen am Werk

Für die junge Familie war die Nachricht wenig erfreulich. Denn damit verlängerte sich der geplante Hausbau auf unbestimmte Zeit. Und nicht nur das. „Die gesamte Organisation der Grabungen und deren Finanzierung wurde uns überlassen“, sagt Lipple. Im Internet suchte sie wochenlang nach Archäologen, fragte Bekannte nach Tipps. Ein Denkmalschützer, der auf einem nahe gelegenen Grundstück Grabungen vornahm, half ihr schließlich weiter.

Neun Tage waren die Archäologen auf der Baustelle zugange. Bei jeder Erdbewegung waren sie mit dabei, haben untersucht, fotografiert und dokumentiert. Erst in 40, dann in 70 Zentimetern Tiefe. Was die Experten genau entdeckt haben, wissen Lipple und ihr Vater nicht. Nur soviel: „Sie haben mehrere Keramikscherben ausgegraben. Eine soll wohl recht alt sein“, sagt Lipple.

Von den zuständigen Behörden fühlt sich die Familie allein gelassen. „Ich hätte mir eine Art Leitfaden gewünscht, der klar darüber informiert, was ich als Grundstückseigentümerin beachten muss“, sagt Lipple. So hätte die Familie auch die Kosten für die Grabungen in ihren Kredit miteinplanen können. Immerhin belaufen sich diese auf 6.059 Euro. „Das sind Kosten, mit denen wir nicht gerechnet haben“, sagt Lipple. Allein für die Dokumentation fallen 450 Euro an.

Grundstückseigentümer müssen für die Kosten selbst aufkommen

Doch das ist noch wenig, weiß Kreisbaumeister Rudolf Hartberger. Denn Grundstückseigentümer müssen die Kosten für archäologische Grabungen bis zu einem Anteil von 15 Prozent der gesamten Baukosten übernehmen. „Eine enorme Summe“, sagt Hartberger und nennt ein Beispiel. Will eine Familie für 500.000 Euro ein Haus bauen, das im Bereich eines ausgewiesenen Bodendenkmals liegt, müsste sie Grabungskosten in Höhe von bis zu 75.000 Euro zusätzlich zu den Baukosten tragen. Erst darüber hinaus gebe es Fördermöglichkeiten.

Bayernweit seien inzwischen relativ große Flächen ausgewiesen, in denen Bodendenkmäler entdeckt wurden, weiß Hartberger. Will ein Grundstückseigentümer dort Eingriffe vornehmen, sei er verpflichtet, vorab archäologische Untersuchungen von einer qualifizierten Firma vornehmen zu lassen.

Ob ein Grundstück in einem betroffenen Bereich liegt, können Eigentümer im bayerischen Denkmal-Atlas nachsehen, erklärt Kreisarchäologe Richard Ambs. Dieser ist online einsehbar und weist eine große Fläche des Vöhringer Stadtgebiets östlich der Bahnlinie, in dem auch das Grundstück von Lipple liegt, als Bodendenkmal aus.

Der wertvollste Fund wurde in Bellenberg ausgegraben

In den vergangenen Jahren wurden in der Region immer wieder antike Gegenstände im Boden entdeckt, weiß Ambs. In der Haydnstraße in Vöhringen kamen Spuren alamannischer Reihengräber aus dem Frühmittelalter zum Vorschein. Auf dem Gelände des Kindergartens Rappelkiste wurden Überreste von Häuserpfosten und Keramikgegenständen aus dem Mittelalter gefunden, sagt Ambs, der in 30 Jahren als Kreisarchäologe an etwa 130 Grabungen im Landkreis beteiligt war. Die wertvollste Entdeckung bislang: zwei Blasebalgdrüsen aus der Bronzezeit, die in der Lehmgrube in Bellenberg lagen.

Vöhringens Bürgermeister Karl Janson teilt auf Nachfrage schriftlich mit, dass auch städtische Grundstücke immer wieder von Grabungen betroffen sind. Die Zuständigkeit liege nicht bei der Stadt, sondern bei der Unteren Denkmalschutzbehörde. Den Vorwurf, die Stadt habe die Bauherren nicht informiert, weist er zurück. Auf einem städtischen Grundstück in unmittelbarer Nähe hätten zuvor Grabungen stattgefunden. Den Bauherren hätte bekannt sein können, dass ihr Grundstück tangiert sein dürfte, so Janson.