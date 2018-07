vor 34 Min.

Wie groß soll das neue Kolleg in Illertissen werden?

Momentan wird in der Regierung von Schwaben ein Raumprogramm für den Ausbau des Illertisser Gymnasiums erstellt. Dann zeigt sich, wie es mit dem Riesenprojekt weitergeht.

Von Jens Carsten

Während der Ausbau des Neu-Ulmer Lessing-Gymnasiums nach langer Wartezeit in Bewegung kommt, müssen sich die Illertisser noch in Geduld üben: Wie berichtet gibt es Überlegungen, das Kolleg der Schulbrüder einer Frischzellenkur zu unterziehen. Vor einem Jahr wurde darüber viel diskutiert – im Stadtrat fasste man schließlich eine Idee ins Auge, wonach auf einem stadteigenen Grundstück gleich neben der Schule ein neues Gebäude entstehen soll. Ob es so kommt, ist unklar: Die Unterlagen zu den zu erwartenden Schüler- und Klassenzahlen liegen noch bei der Regierung von Schwaben, wo sie in Abstimmung mit der Dienststelle des Ministerialbeauftragten geprüft werden. Es geht um ein Raumprogramm, das den Bedarf der Schule an Platz und Infrastruktur festlegt – also wie groß das Kolleg der Zukunft sein soll. Sobald die Überlegungen angestellt sind, geht der Ball an die Stadt Illertissen: Sie will eine Studie zur Machbarkeit in Auftrag geben. Diese soll ergründen, ob Sanierung oder Neubau wirtschaftlicher umzusetzen sind. Im Rathaus wartet man momentan auf eine Nachricht aus Augsburg: „Wir hoffen auf Herbst“, sagt Kämmerer Markus Weiß. Erst dann könne in Sachen Kollegsausbau der nächste Schritt erfolgen.

„Wir üben uns in Geduld“, sagt auch Schulleiter Manfred Schöpplein. Etwas anderes bleibe nicht übrig – und das sei angesichts der Wichtigkeit des Projekts auch gefordert. Schließlich gehe es darum, das Kolleg für die anstehenden Jahrzehnte zukunftsfähig zu machen. Aus Sicht von Bürgermeister Jürgen Eisen ein bedeutsames Vorhaben: Nur durch ein modernes Gymnasium könne Illertissen im Wettbewerb der Bildungsstandorte mithalten, hat er zuletzt mehrfach betont. Andernfalls würden junge Leute aus der Vöhlinstadt abwandern.

Ein Thema, das offenkundig auch Eltern beschäftigt: Immer wieder gebe es Nachfragen zum Stand des Ausbauvorhabens, sagt Schulleiter Schöpplein. Dabei gehe es auch um Container, die möglicherweise während des Ausbaus aufgestellt werden könnten. Nach der in Illertissen favorisierten Neubauvariante wäre das allerdings überflüssig, der Unterricht soll weitgehend störungsfrei im alten Gebäude weiterlaufen, bis das Neue fertig ist. Ob die Idee umgesetzt werden kann, wird sich aber wohl erst zeigen, wenn Raumprogramm und Studie vorliegen.

Zudem stellt sich die Frage danach, wie die Kosten des mutmaßlich mehr als 30 Millionen Euro teuren Vorhabens verteilt werden. Drei Akteure sind beteiligt: Das Schulwerk der Diözese ist Träger des Gymnasiums, der Stadt gehört die Immobilie und der Landkreis bezahlt 85 Prozent der laufenden Kosten. Wie die Ausgaben für die Modernisierung verteilt werden, muss noch festgesetzt werden. Der Kreis hat allerdings bereits Bereitschaft signalisiert, der Stadt Illertissen bei dem aufwendigen Vorhaben finanziell unter die Arme zu greifen. Dies betonte Landrat Thorsten Freudenberger auf Anfrage unserer Zeitung und verwies auf ein Arbeitstreffen zum Kollegsausbau, das im August vergangenen Jahres im Landratsamt stattgefunden hatte. Dabei sei das weitere Vorgehen festgelegt worden. Dies sehe vor, dass Raumprogramm und Machbarkeitsstudie erstellt werden – und dass danach ein weiterer runder Tisch im Landratsamt stattfindet. Möglicherweise wird es dann um konkrete Summen gehen und darum, wer wie viel für das neue Kolleg bezahlt.

Das Raumprogramm orientiert sich an den Richtlinien für das wiedereingeführte, neunstufige Gymnasium. Die wurden kürzlich veröffentlicht. Und in der Region auch gleich umgesetzt – im Falle des Lessing-Gymnasiums. Wie berichtet, soll die Schule neu gebaut werden. Kosten soll das samt Sportanlagen rund 50 Millionen Euro. Auch hier war ein Raumprogramm nötig: Etwa einen Monat habe das gedauert, sagt Heiko Schleifer, der Fachbereichsleiter für Schulen am Landratsamt in Neu-Ulm. Ob daraus abzuleiten sei, dass das Verfahren auch beim Illertisser Gymnasium zügig vonstattengehen könnte, konnte er nicht sagen. „Bei solchen Projekten muss viel geprüft werden.“

