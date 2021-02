vor 16 Min.

Wird Weißenhorn eine smarte Stadt?

Plus Die Lorawan-Technik ermöglicht nützliche Anwendungen im Alltag. Eine Referentin aus Ulm nennt in Weißenhorn zahlreiche Beispiele für eine Smart City.

Von Jens Noll

Der volle Abfallbehälter meldet, dass er geleert werden sollte. Im Internet ist ersichtlich, wo noch Parkplätze frei sind. Das Wasserwerk erfährt sofort, wenn es einen Rohrbruch gibt. Nützliche Anwendungen wie diese sind keine Utopie, sondern heute schon dank des Einsatzes von Sensoren und Übertragungstechnik möglich. Auf Antrag des CSU-Fraktionschefs Franz Josef Niebling hat sich jüngst der Weißenhorner Bauausschuss über die "smarte Stadt" informiert.

Antonija Scheible, Geschäftsführerin der Firma Citysens aus Ulm, informierte das Gremium über die sogenannte Lorawan-Technologie, welche die hilfreichen Anwendungen ermöglicht. Lorawan steht für "long range wide area network" und zeichnet sich durch eine Reichweite von 15 Kilometern und mehr aus. In einem solchen Netzwerk können kleinere Datenmengen wie zum Beispiel Messwerte automatisch übertragen werden. Die Stadt kann diese Daten nutzen und verwerten. Das Netz lässt sich offen gestalten, sodass auch Bürger für sie nützliche Informationen abrufen können.

Sensoren sammeln zahlreiche Daten wie zum Beispiel zur Luftqualität. Über ein großflächiges Funknetz werden diese übertragen und können so jederzeit abgerufen werden. Bild: Alexander Kaya (Archivfoto)

Vor vier Jahren habe Ulm als erste Stadt in Europa nach Amsterdam ein solches Netzwerk aufgebaut, sagte Scheible. Dafür braucht es nicht viele Komponenten. Die Antennen, an die die Sensoren funken, seien nicht einmal einen halben Meter lang. Im "Lorapark" rund um den Ulmer Weinhof werden zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten demonstriert: Dazu zählen unter anderem Füllstandssensoren an Müllcontainern, Messungen von Luftqualität und Lärm sowie die Überwachung, ob Fenster und Türen in Gebäuden geöffnet sind.

Scheible nannte aber noch weitaus mehr Möglichkeiten: Echtzeitinformationen über die Wasserstände in Flüssen etwa und über die Verfügbarkeit von Parkplätzen, Verkehrszählungen, Überwachung von Feuerwehrzufahrten und Sonderparkplätzen, smarte Bänke mit Heizung, WLAN und Ladefunktion. Wichtig in Zeiten der Corona-Pandemie können Funktionen wie Besucherzählung und Messungen der CO 2 -Konzentration, zum Beispiel in Klassenzimmern, sein.

Konkretes Interesse bekundete die Stadt Weißenhorn an der Verwendung der Lorawan-Technik für das Wasserwerk. Die Idee: Es werden künftig Wasserzähler eingesetzt, die die Messwerte automatisch ins Rathaus schicken. Die Firma Citysens arbeitet nach eigenen Angaben aktuell in mehreren Projekten mit Versorgern zum Thema Wasserzählerauslesung. Genutzt werden dabei Zähler einer bestimmten Firma.

Beim Wasserwerk in Weißenhorn kommt Lorawan vorerst nicht zum Einsatz

CSU-Stadtrat Franz Josef Niebling ist fest davon überzeugt, dass die Lorawan-Technik die Arbeit der Stadtverwaltung, des Wasserwerks und des Bauhofs erheblich vereinfachen kann. Er zog einen Vergleich mit der LED-Technik bei Straßenlampen. Diese sei vor zehn Jahren noch Neuland gewesen, heute sei sie Standard.

Doch aus Sicht des städtischen Wasserwerks Weißenhorn ist eine Einbindung der Lorawan-Niederfrequenztechnik in den Bereich der Hauswassertechnik zum aktuellen Zeitpunkt nicht geeignet. "Es gibt mit Lorawan noch keine Langzeit-Referenzen", sagte Werkleiter Andreas Palige. "Wir haben geschaut: Was nutzen andere Anbieter? Was funktioniert?" Sofort einsetzbar seien elektronische Funkwasserzähler mit Ultraschalltechnik. Palige schlug daher vor, auf die bewährte Technik zu setzen. "Das andere ist Zukunft", sagte er.

Einen Beschluss über den Umstieg auf die Funkwasserzähler hatte der Bau- und Werksausschuss wie berichtet im Januar vertagt. Nun traf das Gremium eine Entscheidung, auch wenn diese sehr knapp ausfiel: Eine neue Technik soll nicht sofort, sondern erst im Jahr 2022 zum Einsatz kommen. Die weitere Entwicklung von Lorawan und ähnlichen Technologien wird die Stadt dabei im Blick behalten. Mit einem Abstimmungsergebnis von 7:7 war der sofortige Umstieg auf Funkwasserzähler abgelehnt.

Ein Stadtrat in Weißenhorn kritisiert die "Überwachung hoch drei"

Der Werkleiter war mit diesem Vorgehen einverstanden. Da, wo aktuell ein Austausch notwendig ist, und bei Neubauten wird das Wasserwerk bis auf Weiteres noch die klassischen Wasserzähler einsetzen. Johannes Amann (WÜW) hielt es für sinnvoll, noch einmal ein knappes Jahr abzuwarten, bevor neue Technik verwendet wird. Allerdings sieht er die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten und das Sammeln von Daten auch kritisch: "Das ist Überwachung hoch drei", sagte er. "Das brauche ich nicht. Ich will einen Wasserzähler, der funktioniert."

Auch Palige wies darauf hin, dass Lorawan mit einer Reichweite von 15 Kilometern weit über den Bedarf des Wasserwerks hinausgehe. Man brauche keine Zähler in Bubenhausen, die vom Rathaus aus ausgelesen werden. Wichtig sei eine Vereinfachung bei der Jahresabrechnung. Die Daten der Funkwasserzähler können Palige zufolge im Vorbeifahren ausgelesen werden, es sei völlig ausreichend, das einmal im Jahr zu tun.

