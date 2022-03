Einsatz auf der A7: Polizei deckt Verstöße gegen Lenkzeiten auf

Die Polizei hat auf der Autobahn bei Altenstadt und Fellheim mehrere Lastwagenfahrer aus dem Verkehr gezogen, die sich nicht an die Lenk- und Ruhezeiten hielten.

Mehrere Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten hat die Autobahnpolizei Memmingen auf der A7 auf Höhe Altenstadt und Fellheim aufgedeckt. Am Dienstagmorgen kontrollierte eine Streife des Gefahrguttrupps auf dem Parkplatz Badhauser Wald-Ost einen slowenischen Sattelzug. Bei der Datenauswertung stellten die Beamten fest, dass der Fahrer aus Serbien seine wöchentliche Ruhezeit um 21 Stunden verkürzt, diese aber in den darauffolgenden Wochen nicht vollständig ausgeglichen hatte. Er musste für das Bußgeldverfahren eine Sicherheitsleistung in Höhe eines mittleren dreistelligen Betrages bezahlen. Vom Unternehmen behielten die Beamten einen niedrigen vierstelligen Betrag ein. Anschließend gestatteten sie die Weiterfahrt.

Bis kurz nach Mitternacht führten Beamte der Autobahnpolizei immer wieder Kontrollen durch. So stellten sie noch weitere Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten fest, unter anderem bei einem deutschen, türkischen und griechischen Sattelzugfahrer. In allen Fällen durften die Betroffenen nach der Sachbehandlung ihre Fahrt fortsetzen. (AZ)