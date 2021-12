Krippenspiele finden dieses Jahr im Freien statt

Plus Die Pfarreiengemeinschaft Altenstadt feiert dieses Jahr mit den Familien im Freien. Für einige Gottesdienste sollte man sich anmelden, um einen Platz zu bekommen.

Der weltweite Brauch, das Geschehen im Stall zu Bethlehem in einer Weihnachtskrippe darzustellen, geht zurück auf das Jahr 1223. Franz von Assisi hat damals im italienischen Greccio die biblischen Ereignisse zum ersten Mal mit lebenden Tieren und Menschen nachgestellt. So soll auch der Ursprung des heutigen Krippenspiels vermutlich beim Heiligen Franziskus liegen. Jetzt, im Jahr 2021 und damit fast 800 Jahre später, müssen nun auch die Krippenspiele der Corona-Situation angepasst werden.