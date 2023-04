Tötungsdelikt in Untereichen: Täter wollten es wie Selbstmord aussehen lassen

Die Ermittler stellen erste Ergebnisse vor. Offenbar haben mehrere Menschen aus dem Umfeld des getöteten Ehepaars in Altenstadt ein Motiv für die Tat.

Die Ermittlungen der Polizei nach dem Tötungsdelikt in Untereichen laufen weiter auf Hochtouren. Knapp eine Woche, nachdem ein Ehepaar leblos in seinem Haus aufgefunden wurde, liegen nun erste Ermittlungsergebnisse vor. Demnach kennt die Polizei mittlerweile mehrere mögliche Motive für die Tat – und auch zum Vorgehen des oder der Täter gibt es Erkenntnisse. Trotzdem halten sich die Ermittler weiterhin bedeckt, was Details der Tat angeht.

Wie berichtet, haben Angehörige am vergangenen Samstag ein 55 und 70 Jahre altes Ehepaar tot in einem Einfamilienhaus in Untereichen, einem Ortsteil von Altenstadt, aufgefunden. Die Kriminalpolizei Neu-Ulm übernahm daraufhin die Ermittlungen. Zwischenzeitlich hat die "Soko Mühlbach" ihre Arbeit aufgenommen. Die Spurensicherung der Kripo Neu-Ulm ist mit der Arbeit am Tatort noch nicht fertig. Laut Polizeisprecher Holger Stabik gehen die Ermittlungen deshalb auch am langen Mai-Wochenende unvermindert weiter.

Die Theorie vom Einbrecher, der das Paar getötet hat, ist unwahrscheinlich

Dass das Paar einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt haben könnte und die Situation danach eskalierte, schließen die Ermittler der Soko Mühlbach derzeit mit hoher Wahrscheinlichkeit aus. "Die unbeteiligte dritte Person ist zwar immer noch möglich, aber wahrscheinlich ist diese Variante nicht", sagt der Polizeisprecher. Dafür verfolgen die Ermittler mit Hochdruck andere Spuren. Die Verhältnisse und Lebensumstände rund um das getötete Ehepaar sind inzwischen für die Ermittler klarer geworden. So haben die Soko Mühlbach und die Staatsanwaltschaft Memmingen Personen aus dem sozialen Umfeld der Getöteten identifiziert, die mögliche Motive für die Gewalttat haben können – sowohl aus der Gegenwart wie aus der Vergangenheit des Paares.

19 Bilder Getötetes Ehepaar in Altenstadt-Untereichen: Die Fotos vom Tatort Foto: Franziska Wolfinger

Umfangreiche Vernehmungen sind deshalb Teil der Ermittlungen. Die Soko Mühlbach hat mit heutigem Stand 42 Vernehmungen durchgeführt, rund 130 Ermittlungsspuren bearbeitet und etwa 180 Asservate sichergestellt und bereits teilweise ausgewertet, berichtet das Polizeipräsidium.

Täter wollten den Tod des Ehepaares wie erweiterten Suizid aussehen lassen

Dabei zeigte sich auch, dass der oder die Täter versucht hatten, das Geschehen wie einen erweiterten Suizid aussehen zu lassen. Dieser Plan ging nicht auf. Die Polizei spricht in dem Fall von einem "blutigen Tatort". Deshalb haben die Ermittler mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei weitere Absuchen in einem entsprechend großen Radius um den Tatort vorgenommen. Unter anderem standen laut Polizei am Freitag mögliche Fahrtstrecken potenzieller Täter zum Objekt und von diesem wieder weg im Fokus.

Kriminaloberrat Robert Graf, Leiter der Soko Mühlbach, wirbt in einer am Freitag veröffentlichten Stellungnahme um Verständnis dafür, dass Details zum Tatablauf noch immer nicht veröffentlicht werden. "Ich möchte ehrlich zu Ihnen sein: Wir geben nicht alle Ermittlungserkenntnisse an die Medienvertreter und somit an die Öffentlichkeit weiter. Wir tun das allerdings nicht aus mangelndem Respekt, sondern wir haben gute Gründe für unser Handeln." Die Ermittler hätten volles Verständnis für das Informationsbedürfnis der Medien und der Bevölkerung, bitten aber auch um Verständnis dafür, dass sie momentan noch nicht mehr preisgeben können. "Wir befinden uns in solchen Ermittlungsfällen in einem Spannungsfeld zwischen dem taktischen Vorteil, nicht alle Erkenntnisse preiszugeben, und dem nachvollziehbaren öffentlichen Informationsbedürfnis sowie den bestehenden Sorgen aufgrund der Geschehnisse. Dieses Dilemma können wir – jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt – nicht gänzlich auflösen."