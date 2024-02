Babenhausen

vor 12 Min.

Aus für Hausarztpraxis in Babenhausen: Wie geht es jetzt weiter?

Vielerorts ist es schwierig bis aussichtslos, Nachfolger für Hausarztpraxen zu finden. So auch jüngst in Babenhausen.

Plus Mangels Arzt oder Ärztin wird die Filialpraxis des MVZ Klinik Krumbach an der Frauenstraße demnächst schließen müssen. Was das für die Patienten bedeutet.

Von Sabrina Karrer Artikel anhören Shape

Vielerorts tun sich Hausärztinnen und Hausärzte schwer, Nachfolger für ihre Praxen zu finden, vor allem auf dem Land. So nun auch – wieder – in Babenhausen: Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Babenhausen, eine Filialpraxis des MVZ Klinik Krumbach, wird in wenigen Wochen schließen. Rund zwei Jahre lang wurden dort Patientinnen und Patienten hausärztlich betreut. Pro Quartal waren es circa 1100 Menschen, die einmal oder mehrfach vorstellig wurden. Wie geht es nun weiter für sie? Diese Frage stellt sich auch Bürgermeister Otto Göppel. Er erfuhr am Dienstag vom Aus der Praxis. "Wir wurden quasi vor vollendete Tatsachen gestellt", bedauert er – und hat dennoch einen Hoffnungsschimmer.

Wie berichtet, wird die Praxis an der Frauenstraße Ende März ihre Türen schließen. Dr. Gina Morariu werde das MVZ aus persönlichen Gründen verlassen und stehe als behandelnde Ärztin nicht mehr zur Verfügung, teilten die Kreiskliniken Günzburg-Krumbach am Dienstag mit. Trotz "größter Anstrengungen" sei es nicht gelungen, einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin zu finden. "Uns ist nichts anderes übrig geblieben, als diesen Schritt zu gehen", wird Heidrun Stefani, Geschäftsführerin der Ambulante Medizin gGmbh der Kreiskliniken Günzburg-Krumbach, in der Pressemitteilung zitiert. Bürgermeister Göppel berichtet aus seinem Gespräch mit ihr, dass wohl "mehrfach Ersatz gesucht" worden sei, sich aber niemand beworben habe. "Wenn man bedenkt, wie viele Hausärzte wir mal hatten in Babenhausen...", sagt er.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen