Auto prallt in Babenhausen gegen eine Hauswand

Vermutlich beim Rückwärtsfahren hat ein Autofahrer die Wand eines Hauses in Babenhausen beschädigt. Polizisten haben Spuren des Unfalls sichergestellt.

Bei der Polizeiinspektion Memmingen ist am Montag eine Unfallflucht in Babenhausen zur Anzeige gebracht worden. Diese ereignete sich nach bisherigen Ermittlungen am Feiertag Fronleichnam, also am Donnerstag, 16. Juni, gegen 20 Uhr in der Stadtgasse in Babenhausen. Wie die Polizei mitteilt, wurde dort eine Hausmauer vermutlich durch ein rückwärts fahrendes Auto beschädigt. Vor Ort stellten die Beamten mehrere Glassplitter von Blinker und Rücklicht sicher. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen silberfarbenen Opel, vermutlich mit MN-Kennzeichen. Die Polizei Memmingen bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Wer den Unfall beobachtet hat, kann sich unter den Telefonnummern 08331/100-0 oder 08333/2280 an die Polizei wenden. (AZ)