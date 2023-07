Babenhausen

Besuch von Claudia Roth in Babenhausen zieht nicht nur Sympathisanten an

Plus Im Vorfeld der Landtagswahlen ist die Staatsministerin in ihrer Heimat Babenhausen zu Gast. Beim "Offenen Austausch" geht es vor allem um die Kultur.

Von Manuela Rapp

Prominente Unterstützung im Wahlkampf gab für die beiden Unterallgäuer Kandidatinnen von Bündnis 90/Die Grünen, Carmen Stürmer (Landtag) und Evelyn Villing (Bezirkstag), in Babenhausen: Claudia Roth, Staatsministerin für Kultur und Medien sprach im „Offenen Austausch“ über Kultur und Demokratie. Der Abend zog nicht nur zwischen 60 bis 70 Sympathisanten an. Eine Gruppe Protestierender zeigte zwei Transparente gegen die Politik der Partei, auch fielen entsprechende Wortbeiträge bei der Veranstaltung im „Rössle“-Biergarten. Als den Anwesenden die sich aufschaukelnde Stimmung zu viel wurde, reagierten sie mit unaufhörlichem Klatschen.

„Kultur ist die Basis, Demokratie die Voraussetzung“, differenzierte Moderator Adi Hoesle bei der vom Grünen-Ortsverband Babenhausen und -Kreisverband Unterallgäu organisierten Zusammenkunft. „Sie sind die Wurzeln unserer Gesellschaft, auch in Zukunft.“ Claudia Roth, die in Babenhausen aufwuchs, sprach von drei großen Krisen, die die Kulturinfrastruktur im Land, die sie als nahezu einmalig in der Welt bezeichnete, nachhaltig beeinflussen würden: die Corona-Pandemie, der Krieg in der Ukraine und der Klimawandel. Wie kann man bei alledem die Kultur stärken?

