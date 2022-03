Babenhausen

11.03.2022

Jugendliche spenden in Babenhausen ihre Arbeitskraft für den guten Zweck

Plus Mehr als 100 Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Babenhausen haben sich in Betrieben engagiert und damit Spenden gesammelt – auch für die Kartei der Not.

Von Claudia Bader

Nicht einmal durch die Corona-Auflagen haben sich die Schülerinnen und Schüler der siebten und achten Klassen an der Mittelschule Babenhausen ausbremsen lassen: Sie beteiligten sich an der Aktion „Mitmachen Ehrensache“. Im Rahmen dieses vom Kreisjugendring Unterallgäu organisierten Projekts haben sie einen Tag lang in die Berufswelt hineingeschnuppert. Mit dem dabei „erarbeiteten“ Lohn in Höhe von insgesamt 3746 Euro unterstützen sie Menschen, die Hilfe benötigen. Der Betrag kommt zu gleichen Teilen der Arbeiterwohlfahrt (AWO), der Tagespflege im Seniorenzentrum Babenhausen sowie der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung, zugute.

