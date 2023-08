Säcke fallen von Anhänger und beschädigen nachfolgendes Auto

Ein Kombi mit Anhänger verliert auf der Strecke zwischen Babenhausen und Klosterbeuren Ladung. Die Polizei Memmingen bittet um Hinweise zu dem Unfall.

Weil ein Gespann, das vor ihr fuhr, Ladung verloren hat, ist am Montagabend bei Babenhausen das Auto einer Frau beschädigt worden. Dem Polizeibericht zufolge war die Autofahrerin zwischen 17.10 und 17.15 Uhr mit ihrem grauen Opel Corsa auf der Staatsstraße 2020 von Babenhausen kommend in Richtung Klosterbeuren unterwegs. Auf dieser Strecke fuhr ein silberfarbener Kombi mit Anhänger vor ihr. Während der Fahrt fielen zwei Säcke vom Anhänger und auf den Wagen der Frau.

Wer kann Angaben zum Unfall und zum Unfallflüchtigen machen?

Wie die Polizei weiter mitteilt, hielt der Fahrer des Kombis kurz an, nach eignen Angaben erkannte er aber keine Beschädigung und fuhr unvermittelt weiter. Tatsächlich entstand an dem Opel jedoch ein Schaden, der auf 1500 Euro beziffert wird. Die Polizei Memmingen (Telefon 08331/1000) bittet deshalb in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zum Unfall und zum Unfallflüchtigen machen? Der silberfarbene Kombi hat ein MN-Kennzeichen für den Landkreis Unterallgäu. (AZ)