So sieht die Großbaustelle im Westen von Babenhausen von oben aus

Die Bauarbeiten an der Ortsumfahrung von Babenhausen sind in vollem Gange. Ab Mitte September müssen sich Autofahrer aber auf eine großräumige Umleitung einstellen.

Es sind beeindruckende Erdbewegungen am Ortsrand von Babenhausen. Seit Ende des Jahres 2021 baut die Marktgemeinde mit Unterstützung des Staatlichen Bauamts Kempten an einer Ortsumfahrung. Der neue Abschnitt verbindet dann die B300 mit der Staatsstraße 2020 in Richtung Oberroth. Durch diese Spange soll der innerörtliche Verkehr sowie der damit einhergehende Lärm reduziert werden. Aus der Behörde heißt es: Die Arbeiten liegen dank der guten Witterung im Zeitplan. Nach aktuellem Stand soll die Fertigstellung der Ortsumfahrung wie geplant Ende dieses Jahres erfolgen.

Die Straße von Babenhausen nach Oberroth bleibt noch eine Weile gesperrt

Neben großflächigen Erdbauarbeiten wurden bereits naturschutzfachliche Ausgleichsflächen geschaffen, derzeit rollt der Verkehr über eine provisorische Baustellenumfahrungen - über den südlichen Kreisverkehr, der schon fertiggestellt worden ist. Dieser Tage wird der nördliche Kreisverkehr, der als Anschluss an die Ortsumfahrung dient, gebaut. Die Sperrung der Straße vom Ortsausgang nach Oberroth wird noch eine Weile bestehen bleiben. Sarah Schuhmacher, zuständige Abteilungsleiterin im Straßenbauamt, sagt: "Die Vollsperrung wird erst Ende September aufgehoben."

Und es kommt noch schlimmer für die Autofahrerinnen und Autofahrer: Weil ab 19. September die Staatsstraße 2020 im Bereich östlich und westlich des neuen Kreisverkehrs erneuert wird, gibt es eine Vollsperrung dieses Streckenzugs. Die Umleitung für den Verkehr zwischen Babenhausen und Oberroth wird großräumig eingerichtet und führt über Kettershausen und Unterroth.