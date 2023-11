Unfall in Babenhausen: Fahrer hinterlässt 2000 Euro Schaden

Eine unbekannte Person hat in Babenhausen an der B300 ein geparktes Auto angefahren. Die Polizei sucht Zeugen

Bei einem Unfall in Babenhausen ist am Dienstagnachmittag ein Schaden von 2000 Euro entstanden - der Verursacher ist jedoch bislang unbekannt. Wie die Polizei mitteilt, wurde im Zeitraum zwischen 14 und 14.30 Uhr ein schwarzer Ford Focus beschädigt, der nach bisherigen Ermittlungen auf den Parkflächen am Straßenrand, Höhe des Rotkreuzladens in der Stadtgasse geparkt war. Das Fahrzeug wies einen Schaden an der linken vorderen Fahrzeugseite auf. Vermutlich entstand dieser Schaden durch ein anderes Fahrzeug, welches die B300 von Winterrieden kommend Richtung Kettershausen befuhr und mit dem Auto kollidierte. Die Polizei Memmingen bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung zum Unfall beziehungsweise zum Unfallflüchtigen unter der Telefonnummer 08331/100-0. (AZ)