Baustelle bei Weißenhorn: Diese Straßen sind ab Mittwoch gesperrt

Bald beginnt der letzte Abschnitt der umfangreichen Fahrbahnerneuerungen. Das Staatliche Bauamt appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, die Sperrungen zu beachten. Es geht dabei auch um die Arbeitssicherheit.

Aktuell wird westlich von Weißenhorn die Fahrbahndecke erneuert. Für Autofahrer bedeuten die Baumaßnahmen Sperrungen und Umleitungen. Nun beginnt der vierte - und letzte - Bauabschnitt. Mit diesen Einschränkungen müssen Verkehrsteilnehmer ab Mittwoch rechnen.

Das Staatliche Bauamt Krumbach beginnt am Mittwoch, 14. Juni, mit dem vierten Bauabschnitt. Damit sind Arbeiten an Abschnitt drei zwischen Witzighausen und Weißenhorn abgeschlossen. Bis voraussichtlich Freitag, 30. Juni, dauert die Baumaßnahme nun noch an.

Nicht jeder hält sich an Sperrungen und Umleitungen

Baumaßnahmen an Straßen sind zweifellos immer mit Einschränkungen und Belastungen für die Verkehrsteilnehmer verbunden. Das führt dazu, dass sich nicht alle Autofahrerinnen und Autofahrer an die Sperrungen halten. Auch hier war das bisher der Fall, wie das Bauamt mitteilt. Der aktuelle Baufortschritt zeige, dass wiederholt nicht berechtigte Verkehrsteilnehmer die Sperrungen des Arbeitsbereiches missachten, heißt es in einer Pressemitteilung. "Dadurch kann die Arbeitssicherheit oft nicht gewährleistet werden und die Qualität der neuen Fahrbahn leidet", warnt das Bauamt dort. Es bittet daher die Verkehrsteilnehmer und Anwohner "um Verständnis und Beachtung der Verkehrssicherungsmaßnahmen".

Hier wird ab Mittwoch gesperrt sein

Dafür wird die Staatsstraße 2029 im Abschnitt Gewerbegebiet Junkeräcker (Magirusstraße) in Hittistetten bis Kreisverkehrsplatz Holzschwang (inklusive Kreisverkehr bei Holzschwang) sowie die Kreisstraße NU 3 im Abschnitt Kreisverkehrsplatz Holzschwang bis östlich Aufheim (Höhe Sportplatz in Aufheim) gesperrt. Der Kreisverkehr in Aufheim ist davon nicht betroffen. Das teilt das Staatliche Bauamt mit, das auch eine Umleitung eingerichtet hat.

Die Umleitung für Verkehrsteilnehmer von und nach Weißenhorn verläuft über Pfaffenhofen a. d. Roth (Staatstraße St 2020) und Holzschwang (Kreisstraße NU 3) nach Neu-Ulm beziehungsweise umgekehrt. Für Verkehrsteilnehmer von Witzighausen (St 2019) wird über Senden (St 2031) nach Neu-Ulm beziehungsweise umgekehrt umgeleitet. Die Umleitung für die Verkehrsteilnehmer von und nach Aufheim wird über Gerlenhofen (NU 11) und Ludwigsfeld (St 2031) nach Pfaffenhofen a. d. Roth bezeihungsweise umgekehrt umgeleitet. Zudem teilt das Bauamt mit, dass das Gewerbegebiet Junkeräcker aus der Richtung Witzighausen erreichbar sei.

Der Parkplatz vor Witzighausen an der Staatsstraße St 2019 ist schon während der kompletten Baumaßnahme gesperrt. Der Geh- und Radweg zwischen Witzighausen und Weißenhorn wird umgeleitet. (AZ)