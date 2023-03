Eine Paketstation für alle Dienste in Bellenberg

Plus Das System eines Vöhringer Unternehmens gefällt den Gemeinderäten. Doch wo ist der geeignete Standort dafür?

Eine Postfiliale gibt es zwar in Bellenberg. Aber wenn sie geschlossen hat, können im Ort die Pakete nicht abgeholt werden, wenn sie nicht nach Hause geliefert wurden. Das könnte sich ändern: Ein Geschäftsmann für Fachschließsysteme in Vöhringen hat im Gemeinderat angefragt, inwieweit Interesse bestehe, eine allgemeine Paketstation aufzustellen, die nicht nur für Pakete der Deutschen Post, sondern auch für andere Dienstleister genutzt wird. Nun soll über die Modalitäten genauer nachgedacht werden.