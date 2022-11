Bellenberg

Für seine Frau Maria hat Josef Klenovsky sein Leben umgekrempelt

Plus Der Bellenberger kümmert sich nach einem Unfall um seine Frau, damit diese nicht in ein Seniorenheim umziehen muss. Dafür wird der 86-Jährige nun ausgezeichnet.

Josef Klenovsky ist ein rüstiger Senior. Vor rund zwei Jahren hat er seine "Freiheit aufgegeben". Er sagt das durchaus humorvoll. Denn der 86-Jährige hat damals beschlossen, sich liebevoll seiner pflegebedürftigen Frau zu widmen, die sonst in ein Heim müsste. Daher will auch Maria Klenovsky, 87, positiv denken. Sie sieht aber realistisch, was das für ihren Mann bedeutet. "Er ist fast rund um die Uhr für mich da, muss mich auf die Toilette bringen, aufsetzen und hinlegen." Welche Leistung das ist, haben auch andere gesehen. Deshalb reiste der Bellenberger am Freitag nach Memmingen, wo ihm Gesundheitsminister Klaus Holetschek für sein Engagement in der häuslichen Pflege mit dem "Weißen Engel" auszeichnet.

