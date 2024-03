Schwerer Unfall: Gabelstapler fährt Arbeiter über den Fuß

Bei einem schweren Betriebsunfall in Bellenberg wird ein Arbeiter verletzt. Rettungskräfte bringen ihn in eine Klinik.

Nach einem schweren Arbeitsunfall am Montagmorgen ist ein verletzter Arbeiter in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Fuß des Mannes war unter das Vorderrad eines Gabelstaplers geraten.

Polizei und Rettungsdienst in Bellenberg im Einsatz

Ereignet hat sich der Unfall nach Angaben der Polizei gegen 8.45 Uhr auf dem Betriebsgelände einer Firma in Bellenberg. Zwei Arbeiter hängten ein schweres Arbeitsgerät mit einem Hebegurt an die Gabel eines Gabelstaplers. Um die Pendelbewegungen der Ladung zu dämpfen, lief ein Arbeiter vor dem Gabelstapler und hielt das leicht schwingende Arbeitsgerät fest, während der Gabelstaplerfahrer langsam vorwärtsfuhr. Wohl aus Unachtsamkeit geriet ein Fuß des begleitenden Arbeiters unter ein Vorderrad des Gabelstaplers, der Mann verletzte sich am Fuß. Rettungskräfte verbrachten den verletzten Arbeiter in ein Krankenhaus. Beamte der Polizei Illertissen nahmen die Ermittlungen zum Unfallgeschehen auf. (AZ)