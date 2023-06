Bellenberg

vor 18 Min.

Protest auch in der Region: Apotheker gehen auf die Barrikaden

Apotheker haben am Mittwoch in Bellenberg den Ladentisch gegen einen Infostand eingetauscht, um gegen Vorgaben im Gesundheitswesen zu protestieren. Von links: Bürgermeister Oliver Schönfeld, Allgemeinarzt Horst Hennrich sowie Franziska Osek, Sebastian Konrad und Frank Henle.

Plus Frank Henle und weitere Apotheker aus dem Landkreis Neu-Ulm erläutern in Bellenberg, warum sie für einen Tag zugemacht haben. Für die Aktion erhalten sie Zuspruch.

Von Regina Langhans Artikel anhören Shape

Der große Andrang vor der Brunnenapotheke in Bellenberg ist am Mittwoch ausgeblieben. Schließlich hat Apotheker Frank Henle vorab bekannt gegeben, dass er an dem Tag geschlossen habe - wie berichtet aus Protest gegen die neuesten Maßnahmen im Gesundheitswesen. "Wir streiken nicht, sondern protestieren“, erläuterte Henle Interessierten, die sich wunderten, ihn vor und nicht im Laden zu finden. Bundesweit blieben deshalb Apotheken zu.

Verstärkung erhielt Henle von Franziska Osek von der Rothtal-Apotheke in Buch und von Kollege Sebastian Konrad von der Ring-Apotheke in Vöhringen. Der Protest richte sich gegen Berlin, aber die Bevölkerung habe ein Recht auf faire Information, findet Henle.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen