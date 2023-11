Unfall endet tödlich: 79-Jährige stirbt drei Wochen später im Krankenhaus

Die Frau war mit einem Pedelec in Bellenberg unterwegs und wurde von einem Kleinbus touchiert. Sie stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Jetzt starb sie im Krankenhaus.

Drei Wochen nach einem Unfall in Bellenberg ist eine 79-Jährige im Krankenhaus gestorben. Sie erlag ihren schweren Verletzungen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Der Unfall ereignete sich demnach am Montag, 16. Oktober, um 16.10 Uhr. Die 79-Jährige war mit ihrem Pedelec vorschriftsmäßig auf dem Fahrradstreifen in der Ulmer Straße unterwegs. Gleichzeitig befuhr eine 47-jährige Fahrerin eines Kleinbusses die Ulmer Straße in gleicher Richtung.

79-Jährige stirbt nach Unfall in Bellenberg

Als die Fahrerin des Kleinbusses an der Pedelec-Fahrerin vorbeifahren wollte und dabei den innerorts vorgeschriebenen Seitenabstand von 1,5 Meter unterschritt, schwenkte die 79-Jährige aus bislang unbekannten Gründen mit ihrem Fahrrad leicht nach links. Dabei touchierte sie den rechten Außenspiegel des Kleinbusses.

Die Pedelec-Fahrerin stürzte in der Folge von ihrem Fahrrad zu Boden und erlitt dabei schwere Verletzungen. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Mittwoch starb die 79-Jährige aufgrund ihrer Verletzungen in der Klinik. (AZ)