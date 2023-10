Autofahrer wird bei Unfall auf der A7 leicht verletzt

Aquaplaning hat einen BMW auf der Autobahn bei Dettingen ins Schleudern gebracht. Fahrzeugteile liegen nach dem Unfall auf 200 Metern verstreut.

Gegen zehn Uhr vormittags kam es am Donnerstagvormittag auf der Autobahn A7 kurz vor der Anschlussstelle Dettingen in Richtung Süden zu einem Unfall, bei dem der Fahrer eines BMW aus Nordrhein-Westfalen nach Polizeiangaben leicht verletzt wurde.

Der Mann war, wie an der Unfallstelle vermutet wurde, allein beteiligt aufgrund von Aquaplaning von der Fahrbahn abgekommen und in die Mittelleitplanke geprallt. Die Höhe des Sachschadens war am Donnerstagmittag noch nicht zu erfahren. Die Feuerwehr Altenstadt war an der Einsatzstelle für die Absicherung und zur Mithilfe bei den Aufräumungsarbeiten tätig, nachdem sich Fahrzeugteile über eine Strecke von etwa zweihundert Metern verteilt hatten. Die Feuerwehr Illertissen hatte weiter nördlich eine Vorwarnung erstellt. Der Verkehr konnte einspurig an der Unfallstelle vorbeifließen, sodass sich der entstehende Stau in Grenzen hielt. (wis)