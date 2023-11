Autos stoßen zusammen: Zwei Verletzte, 20.000 Euro Schaden

Unfall auf der B300 in Heimertingen: Ein Autofahrer kann an einem Kreisverkehr nicht mehr rechtzeitig anhalten und verursacht eine Kollision.

Die Polizei ermittelt nach einem Unfall in Heimertingen gegen einen 25 Jahre alten Mann wegen fahrlässiger Körperverletzung. Er befuhr mit dem Auto am Donnerstag gegen 18 Uhr ebenso wie eine 46-Jährige die Bundesstraße B300 von Memmingen aus kommend in Richtung Heimertingen. Auf Höhe des Kreisverkehrs Egelsee musste die vorausfahrende 46-Jährige dem Polizeibericht zufolge verkehrsbedingt anhalten. Der 25-Jährige kam wegen nicht angepasster Geschwindigkeit nicht rechtzeitig zum Halten. Beide Autos stießen zusammen.

An beiden Autos entstand Totalschaden

Die Frau und der Mann zogen sich bei dem Unfall laut Polizei leichte Verletzungen zu. An den beiden nicht mehr fahrbereiten Autos entstand jeweils Totalschaden. Die Gesamtschadenshöhe wird auf 20.000 Euro geschätzt. Neben einer eingesetzten Streife der Polizeiinspektion Memmingen war die Freiwillige Feuerwehr Steinheim mit 18 Einsatzkräften vor Ort. (AZ)