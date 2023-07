Motorradfahrer wird bei Unfall in Illerberg schwer verletzt

Ein Zweiradfahrer erkennt am Donnerstagmorgen zu spät, dass der Autofahrer vor ihm abbiegen will. Der 55-Jährige kann seine Maschine nicht rechtzeitig bremsen.

In Illerberg kam es am Donnerstagmorgen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Nach Mitteilung der Polizei waren ein 43-jähriger Autofahrer und ein 55-jähriger Motorradfahrer hintereinander in Richtung Witzighausen unterwegs. Am Ortsende von Illerberg wollte der Autofahrer nach links in die Zufahrt zur Witzighauser Straße abbiegen und bremste deshalb ab. Das bemerkte der dahinter kommende Motorradfahrer zu spät, sodass er nicht mehr rechtzeitig abbremsen konnte und mit seiner Maschine auf die linke hintere Ecke des Autos aufprallte.

Beim Sturz erlitt er laut Polizei schwere Verletzungen. Er war jedoch nach dem Unfall ansprechbar und nicht in Lebensgefahr. Die Feuerwehr Illerberg-Thal sicherte die Unfallstelle ab und leitete den Verkehr innerörtlich um. Der Sachschaden wird mit etwa 4000 Euro angegeben. Für die polizeiliche Unfallaufnahme und die Aufräumungsarbeiten war die Straße rund eineinhalb Stunden lang gesperrt. (wis)