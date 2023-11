50 Jahre Städtepartnerschaft: So wollen Illertissen und Carnac feiern

Plus Im neuen Jahr kommen die Gäste aus der Partnerstadt in der Bretagne endlich wieder nach Illertissen. Diesmal wird ein besonderer Anlass gefeiert.

Die Wiedersehensfreude war riesig: Mit zwei Bussen, Kühlwagen, Lastwagen, Feuerwehr und Privatautos reisten im vergangenen Jahr 112 Illertisserinnen und Illertisser nach Carnac, um nach langer Zwangspause die Freundschaft zwischen der schwäbischen und der bretonischen Stadt endlich wieder leben zu können. Der nächste Meilenstein dieser Freundschaft ist nun im kommenden Jahr in Sicht: Dann findet nach acht Jahren erstmals wieder eine Bretonische Woche in Illertissen statt. Und die steht diesmal unter einem ganz besonderen Stern.

Im Jahr 2024 blickt Illertissen nämlich nicht nur auf 70 Jahre Stadterhebung zurück. Auch die Städtepartnerschaft mit Carnac besteht dann genau 50 Jahre. Helga Sonntag, Zweite Bürgermeisterin und Vorsitzende des Partnerschaftskomitees, hat sich die Unterlagen von damals angesehen.