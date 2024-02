Angeblicher Mitarbeiter stiehlt Geldbörse und Schlüssel aus Wohnung

Ein Diebstahl hat sich in Vöhringen ereignet. Der Dieb verschaffte sich unter einem Vorwand Zugang zu einer Wohnung.

Ein angeblicher Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens hat einen Diebstahl in Vöhringen begangen. Die Polizeiinspektion Illertissen wurde nach eigenen Angaben am Dienstag darüber informiert, dass sich ein Unbekannter am Vortag unter einem Vorwand Zutritt zu einer Wohnung verschaffte. Der Mann gab an, dass er Einsicht in Vertragsunterlagen benötige. Während der Suche nach den Unterlagen nutzte der Täter einen unbeobachteten Moment und entwendete eine Geldbörse und einen Fahrzeugschlüssel.

Zeuginnen und Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Angaben machen können, oder am Dienstagabend zwischen 19 und 19.30 Uhr im Bereich der Parkstraße Verdächtiges beobachtet haben, können sich mit der Polizei Illertissen in Verbindung setzen, Telefon 07306/9651-0. (AZ)