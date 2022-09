Auffahrunfall mit drei Autos auf der A7 bei Illertissen

Ein Autofahrer wechselt mit seinem Wagen auf der A7 die Spur, ohne einen Sicherheitsabstand einzuhalten. Als der PKW vor ihm bremst, kommt es zur Kollision.

Drei Autos sind am Sonntagvormittag an einem Auffahrunfall auf der A7 bei Illertissen beteiligt gewesen. Glücklicherweise entstand bei der Kollision, die sich gegen 10.40 Uhr in Fahrtrichtung Würzburg ereignete, nur Blechschaden.

Der Unfallverursacher musste ein Verwarnungsgeld bezahlen

Wie die Polizei mitteilt, wechselte ein 28 Jahre alter Autofahrer bei stockendem Verkehr vom rechten auf den linken Fahrstreifen, wo er sich hinter einem Audi und vor einem BMW einreihte. Als unmittelbar danach die Audi-Fahrerin verkehrsbedingt abbremsen musste, konnte der 28-Jährige nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr auf. Anschließend fuhr der BMW auf den Opel des 28-Jährigen auf, da dieser bei seinem Fahrstreifenwechsel seinen Sicherheitsabstand weder nach vorne noch nach hinten eingehalten hatte. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Die beteiligten Fahrzeuge blieben jedoch betriebsbereit. Den 28-jährigen Unfallverursacher belangten die Beamten mit einem Verwarnungsgeld. (AZ)