Auto streift beim Auffahren auf die Autobahn einen Sattelzug

Ein Schaden in Höhe von etwa 9000 Euro ist durch einen Unfall auf der A7 bei Illertissen entstanden.

Ein Unfall hat sich am Donnerstag auf der Autobahn bei Illertissen ereignet. Ein 82-jähriger Autofahrer fuhr gegen 14.15 Uhr an der Anschlussstelle Illertissen auf die A7 in Richtung Norden auf. Dabei missachtete er laut Polizei einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Sattelzug und kollidierte seitlich mit ihm. Verletzt wurde niemand. Es entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von etwa 9000 Euro. (AZ)