Autofahrerin schleudert bei Illertissen von der Autobahn

Eine 20-jährige verschätzt sich, verliert die Kontrolle über ihr Auto und schleudert auf Höhe von Illertissen von der Autobahn.

Eine 20-jährige Frau ist am Dienstag gegen 22.40 Uhr auf der A7 auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Füssen gefahren. Auf Höhe von Illertissen schätzte sie nach Angaben der Polizei den Abstand beziehungsweise die Geschwindigkeit des unmittelbar vor ihr fahrenden Autos falsch ein. Um ein Auffahren zu vermeiden, versuchte sie auszuweichen, verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und schleuderte nach rechts von der Fahrbahn. Dabei kollidierte sie zunächst mit der rechten Schutzplanke, fiel dann einen Hang hinunter und kam schließlich am Wildschutzzaun zum Stehen.

Das Auto war nach dem Unfall bei Illertissen nicht mehr fahrbereit

Vorsichtshalber wurde ein Rettungswagen für die junge Frau gerufen, Verletzungen konnten glücklicherweise nicht festgestellt werden. Ihr Auto war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Die Feuerwehr Illertissen sicherte die Unfallstelle ab und die Autobahnmeisterei Vöhringen kümmerte sich um die Reparatur des Wildschutzzaunes. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 11.000 Euro. (AZ)