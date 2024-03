Bürger dürfen bei Preis für Innovationen in Forschung und Wirtschaft mitreden

Plus Im Illertisser Schloss werden drei Auszeichnungen für Angehörige der Hochschulen Augsburg, Kempten und Neu-Ulm verliehen. Bei einer vierten stimmen Bürger ab.

Die bayerisch-schwäbischen Hochschulen legen Wert darauf, dass die Lehre eine enge Verbindung zu den Anforderungen in den Unternehmen hat. Im April wird erstmals ein Preis für besonders gelungene Gemeinschaftsprojekte von Wissenschaft und Wirtschaft verliehen – und zwar im Hochschulzentrum im Illertisser Vöhlinschloss. Dort wird auch eine weitere Auszeichnung verliehen, Bürgerinnen und Bürger dürfen mitentscheiden.

Die Hochschulen in Augsburg, Kempten und Neu-Ulm betreiben das Hochschulzentrum gemeinsam. "Für uns steht schon immer Kooperation vor Konkurrenz", sagt Werner Martin, der Geschäftsleiter und Wissenschaftliche Koordinator. Vor der Coronapandemie fanden dort jährlich 350 bis 400 Veranstaltungen statt, oft ganztägige Blockseminare für Studierende oder berufsbegleitende Angebote. Inzwischen bewegt sich die Zahl der Termine im Schloss wieder auf 200 im Jahr zu. Seminare mit Studentinnen und Studenten werden vor allem von den Hochschulen in Neu-Ulm und Kempten angeboten, von Augsburg ist die Anreise mit den Öffentlichen umständlich.