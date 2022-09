Illertissen

Diskussion um Kindergarten: Im Stadtrat macht sich Verwunderung breit

Im ehemaligen LEW-Gebäude in Illertissen ist neben der Musikschule bereits eine Kinderkrippe mit zwei Gruppen untergebracht. Durch einen Umbau sollen zwei zusätzliche Kindergartengruppen hier Platz finden.

Der Umbau des früheren LEW-Gebäudes schien schon beschlossene Sache. Die Freien Wähler überraschen mit ihrer Ablehnung. Und dann kommt alles doch ganz anders.

Die Stadt Illertissen braucht dringend mehr Platz für die Kinderbetreuung, die Wartelisten sind lang. Das ehemalige LEW-Gebäude, mittlerweile im Besitz der Stadt, beherbergt schon zwei Krippengruppen und hat noch Kapazitäten frei. Außerdem liegt es am Rande des Baywa-Areals, auf dem Wohnungen für etwa 1000 Menschen entstehen sollen, darunter viele junge Familien. Also wäre es nur logisch, hier mit einem Umbau aufzustocken – so zumindest schien die einhellige Meinung im Stadtrat zu sein. Doch als es jetzt um den Startschuss für das Projekt gehen sollte, kam es überraschend zu Diskussionen.

