Doppelte Vermisstensuche in Illertissen

Rettungshunde und ein Polizeihubschrauber suchten am Freitag in Illertissen nach einem Senior. Er verschwand gleich zwei Mal.

Gleich zwei Mal ist am Freitag in und um Illertissen nach einem Vermissten gesucht worden. Zunächst meldete ein Seniorenheim am späten Nachmittag einen Bewohner als vermisst. Der 84-Jährige verließ die Einrichtung laut Polizei gegen 17 Uhr. Nach knapp zweitstündiger Suche fanden ihn die Einsatzkräfte wohlbehalten im Stadtgebiet.

Rettungshunde suchten nach dem Vermissten aus Illertissen

Ein paar Stunden später, gegen 23 Uhr, wurde der Bewohner abermals als vermisst gemeldet. Die Illertisser Polizei erhielt bei der erneuten Suche nach ihm Unterstützung von den Polizeiinspektionen Memmingen und Neu-Ulm, der Zentralen Einsatzdienste Neu-Ulm und der Polizeihubschrauberstaffel.

Außerdem wurde vierbeinige Hilfe angefordert: Sogenannte "Mantrailer", Personensuchhunde, verschiedener Hilfsorganisationen wurden alarmiert. So kamen Rettungshundestaffeln aus Kempten und dem Oberallgäu. Um 1.30 Uhr dann die gute Nachricht: Der Senior wurde bei Tiefenbach entdeckt. (AZ)