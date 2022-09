Illertissen

Feuerwehreinsatz bei Hochzeitsfeier: "Wir dachten, die Stripper kommen"

Lokal Im Schloss wurde eine Hochzeit gefeiert – und plötzlich steht die Feuerwehr in voller Montur da. Ein Einsatz, den alle Anwesenden nicht so schnell vergessen werden.

Von Michael Kroha

Für viele ist es der Tag im Leben: die eigene Hochzeit. Aufwendig sind oftmals die Vorbereitungen, groß eigentlich immer die Aufregung und lang gehen meistens die Feierlichkeiten. So auch am Wochenende in Illertissen. Im Vöhlinschloss, im Französischen Anbau, feierte ein Brautpaar mit seinen Gästen sein Ja-Wort. Bis dann plötzlich Feuerwehr und Polizei anrückten.

