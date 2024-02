Lions-Club Illertissen sammelt Motiv-Ideen für den Adventskalender

36.000 Euro für den guten Zweck hat die Aktion 2023 eingebracht, auch die Kartei der Not profitiert. Die neue Auflage beginnt mit einem Kunstwettbewerb.

36.000 Euro Reinerlös hat der Lions-Adventskalender in der vergangenen Weihnachtszeit eingebracht. "Das gibt dem Lions-Club viele Möglichkeiten, Gutes zu tun", sagt Projektleiter Roland Kober. Etwa die Hälfte der Spenden blieb direkt in der Region, Unterstützung ging aber auch in Krisengebiete der Welt, die etwa von Naturkatastrophen getroffen wurden. Schon jetzt werden die Weichen für den Dezember gestellt, dabei sucht der Lions-Club Illertissen auch nach kreativen Köpfen.

Im Vorjahr gab es beim Lions-Kalender Premieren: Erstmals konnten sich Künstlerinnen und Künstler aus der Region an einem Wettbewerb beteiligen, an dessen Ende eine Jury zwei Kalendermotive auswählte. Und auch das war neu: In den fünf Jahren zuvor hatte es stets ein einheitliches Bild gegeben. Beide Idee zündeten im Vorjahr und werden beibehalten. Nur ein winziges Manko gab es: In manchen Geschäften war eins der beiden Motive schneller vergriffen als das andere – zum Bedauern der Kundschaft. Insgesamt aber, versichert Kober, waren die Kalender mit beiden Bildern gleichermaßen beliebt und gingen etwa gleich häufig über die Ladentheken.

Lions Club Illertissen spendet 7000 Euro an die Kartei der Not

Bis 2. April können Künstlerinnen und Künstler ihre Vorschläge für den nächsten Lions-Kalender einreichen. Zunächst genügt ein Foto des Kunstwerks, das an die Adresse kalender@lions-illertissen.de geschickt werden soll. Drei Kriterien müssen erfüllt sein: Das Motiv soll winterlich, weihnachtlich und regional sein. Im Vorjahr gewannen Olga Heimbach mit einem Bild des Illertisser Rathauses und Kindern in rot-weißen Weihnachtsmannkostümen um einen hell erleuchteten Christbaum sowie Kurt Janisch mit einer Ansicht des Vöhlinschlosses, vor dem sich Damwild tummelt. Im Jahr davor war eine winterliche Ansicht der Stadt Weißenhorn zu sehen, die Walter Werdich gemalt hatte. Auch das war eine Premiere: das erste Motiv, das nicht aus Illertissen stammte. Beim Lions-Club sind sie überzeugt, dass einige regionale Künstlerinnen und Künstler schon bei der Arbeit sind. "Die warten schon auf den Wettbewerb. Die Künstler finden es schön, wenn ihr Bild 4000-mal in Illertissen und Umgebung zu sehen ist", sagt Roland Kober.

Die Siegermotive werden im Herbst bekannt gegeben, die Arbeit für rund 20 Ehrenamtliche beginnt schon weit früher. Kosten fallen lediglich für den Druck der Kalender und für den Notar an, der die Ziehung der Gewinnzahlen beaufsichtigt. Den Erlös verteilt der Lions Club an eine Reihe karitativer Einrichtungen. Die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Redaktion, wird in diesem Jahr mit 7000 Euro bedacht und profitiert damit noch kräftiger als im Vorjahr. "Die Region ist wichtig für den Lions Club", betont Presseverantwortlicher Michael Kälberer. Auch die Tafeln von Illertissen, Senden und Weißenhorn erhalten Zuwendungen. Ein weiteres Beispiel ist die stille Familienhilfe: Lehrkräfte und Sozialarbeiter, die Nöte und Schwierigkeiten beobachten, nehmen direkt Kontakt zu den Lions auf. Dann fließt Geld, etwa für dringend benötigtes neues Schulmaterial. "Erfolge, Freude und Dankbarkeit sehen wir in jedem einzelnen Fall", erzählt Kälberer.

Suche nach neuem Adventskalendermotiv beginnt

Eine ganze Reihe von Sponsorinnen und Sponsoren trägt Jahr für Jahr zum Erfolg des Adventskalenders bei. Wer einen der Preise mit einem Mindestwert von 50 Euro gestiftet hat, wird auf der Rückseite namentlich erwähnt. Und: Alle Preise müssen bei den Geschäften, Gaststätten, Betrieben und Vereinen direkt abgeholt werden. "Uns ist es wichtig, dass die Gewinner direkt in die Geschäfte gehen", sagt Lions-Präsident Norbert Alt. Gewinner übrigens, die eine Chance gut genutzt haben: Die Gewinnquote beim Adventskalender 2023 lag bei 1:17.