Illertissen

vor 32 Min.

Mit Mozart brilliert Maryna Zubko in den höchsten Tönen

Maryna Zubko und Timo Handschuh führten dem Publikum in der Kollegskirche in Illertissen Mozarts Zeit und die Figuren seiner Arien vor Augen.

Plus Begleitet von Timo Handschuh am Klavier fasziniert die Koloraturensopranistin vom Theater Ulm in der Kollegskirche in Illertissen mit einem virtuosem Auftritt.

Von Regina Langhans

Mit der am Theater Ulm gefeierten Sopranistin Maryna Zubko hat das Publikum in der Kollegskirche in Illertissen am Samstag einen besonderen Mozartabend erlebt. Timo Handschuh – ehemals Generalmusikdirektor in Ulm und kürzlich mit der Professur für Orchesterleitung an der Hochschule Köln beauftragt – begleitete sie dabei am Klavier. Die Veranstaltung aus der Reihe "Kultur im Schloss" war nicht ausverkauft, doch das tat dem Konzerterlebnis mit geistlichen und weltlichen Mozartarien sowie spannenden Auszügen aus Mozartbriefen keinen Abbruch.

Es gab jede Menge Applaus und am Ende mit „Welche Wonne, welche Lust“ aus dem deutschen Singspiel „Die Entführung aus dem Serail“ noch eine Zugabe. Die Koloraturensopranistin trug sie mit virtuoser Leichtigkeit vor, als ob nicht zwei Stunden anstrengender Solopartien hinter ihr lägen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

